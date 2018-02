Rúben Semedo foi detido na madrugada de terça-feira por alegadamente ter ameaçado com uma pistola, agredido e roubado uma pessoa. O jornal Las Provincias avança que a Guardia Civil encontrou na casa do central português, a actuar no Villareal, a arma do crime - que remonta a 12 de Fevereiro - e ainda uma discoteca na cave do jogador.



A vítima apresentava contusões no corpo e contou que um dos agressores tinha disparado duas vezes para o intimidar. Os tiros não o alcançaram. Rúben Semedo e o seu primo foram identificados como duas das pessoas que o amarraram e o agrediram para roubar a sua casa. Os vizinhos da vítima confirmaram às autoridades que tinham sentido o barulho.

Gotas de sangue e mensagens incriminaram Rúben Semedo, acusado de tentativa de homicídio, agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo. O jogador português foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal de Llíria, em Valência, e ficou em prisão preventiva, sem direito a fiança, por "risco de fuga".Segundo o Correio da Manhã desta sexta-feira, a polícia espanhola encontrou gotas de sangue em casa de Rúben Semedo e mensagens com ameaças feitas a partir do seu telemóvel. O mesmo jornal apurou ainda que o tribunal espanhol ordenou a prisão preventiva devido à descoberta dessas provas e também ao perigo de fuga e continuição de actividade criminosa.As autoridades espanholas continuam à procura de outros alegados cúmplices de Semedo, tendo até enviado mandados de captura internacional. Segundo a Guardia Civil, ambos apanharam um avião para Portugal logo após a vítima ter apresentado queixa.