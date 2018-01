s dirigentes da IPSS terão usado cartões de crédito da instituição para pagar despesas pessoais, como jantares e viagens e também a contratação abusiva de familiares dos dirigentes para cargos na instituição.

A Fundação tem com missão, segundo o site da associação, "promover e contribuir para a criação de condições e oportunidades, que possibilitem não só o desenvolvimento sócio cultural de crianças, como a assistência social a idosos e pessoas menos favorecidas ou em risco social".



A Fundação foi criada em 1998 com o objectivo de continuar a obra social da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, criada em 1927, por João Pereira da Rosa, o então director do jornal O Século.

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Fundação O Século, em São Pedro do Estoril. Segundo o Correio da Manhã, as autoridades suspeitam que oEm causa estão crimes de peculato e abuso de poder.Fonte oficial da instituição disse, à Lusa, que elementos da PJ estiveram hoje de manhã na sede da Fundação e que "levaram documentos", acrescentando que "não há arguidos". A Fundação, acrescentou a mesma fonte, "aguarda serenamente as conclusões da investigação".