A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira que, em parceria com o Cuerpo Nacional de Policia (de Espanha), desmontou uma organização criminosa internacional dedicada ao tráfico de cocaína dentro de ananases.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e o Cuerpo Nacional de Policia de Espanha apreenderam em ambos os países, no âmbito da "Operação Japy", 745 quilos de cocaína escondida dentro de ananases, que eram "transportados em contentores entre a América Latina e a Península Ibérica", informa um comunicado enviado pela PJ.

O grupo organizado introduzia elevadas quantidades de droga produzida na América do Sul na Europa.



As autoridades portuguesas e espanholas fizeram nove detenções de cidadãos de várias nacionalidades e apreenderam ainda cerca de 400 mil euros em dinheiro e 10 automóveis. Foi ainda desmantelado "um laboratório clandestino utilizado para a adulteração e corte da cocaína", informa a PJ.

A investigação, que contou também com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, decorre desde Abril de 2017 e vai continuar, em parceria com as autoridades de outros países.