Procuradoria-Geral da República confirma que caso das adopções "deu origem a um inquérito-crime", que tem "natureza própria".

A Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, reagiu esta sexta-feira ao caso das adopções ilegais da IURD, divulgado pela TVI, confirmando um "eventual contacto" com os processos relacionados com o tema. "Eventuais responsabilidades dos magistrados" vão ser investigadas pelo Ministério Público.



"Como consta do currículo que se encontra divulgado no Portal do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa entre 1994 e 2002", pode ler-se no comunicado da Procuradora, citado pelo Correio da Manhã.