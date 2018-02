O PCP diz que "continua a reflectir, a acompanhar e a participar na discussão" que envolve a legalização da eutanásia, criticando os parceiros parlamentares, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, por terem apresentado iniciativas sobre o tema em cima das jornadas parlamentares.À imprensa, o líder parlamentar comunista, João Oliveira, disse que avançar com propostas em plenas jornadas parlamentares é um "desrespeito por uma prática que existe". "É conhecida a posição geral que o PCP tem vindo a referir relativamente à reflexão que essa matéria exige. Relativamente a iniciativas que outros grupos parlamentares entenderam tomar a coincidir com jornadas parlamentares do PCP, em desrespeito por uma prática que existe, não vou fazer mais nenhuma consideração", disse.João Oliveira refere-se a um costume: quando há as jornadas parlamentares de um partido, os outros guardam o anúncio de iniciativas legislativas para depois. Recorde-se que, esta terça-feira de manhã, no dia em que terminam as jornadas parlamentares comunistas, o PS e o BE anunciaram que iam entregar as respectivas propostas sobre a eutanásia."É uma matéria sobre a qual continuamos a reflectir, a acompanhar e a participar na discussão", afirmou João Oliveira, no final de uma visita ao Hospital de Portalegre.O PS vai apresentar um projecto próprio para a legalização da eutanásia, confirmou hoje à Lusa o líder parlamentar socialista, Carlos César. "Sem prejuízo da liberdade de voto que tem aplicação geral e, neste caso em especial, o PS apresentará um projecto próprio para a legalização da eutanásia", afirmou Carlos CésarTambém o Bloco de Esquerda (BE) entregou esta terça-feira, na Assembleia da República, o seu projeto de lei sobre a despenalização da morte medicamente assistida, disse à Lusa fonte bloquista. No seu projeto de lei, o BE permite as duas formas de morte assistida – a eutanásia e o suicídio assistido – e a condição essencial é que "o pedido de antecipação da morte deverá corresponder a uma vontade livre, séria e esclarecida de pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável".O diploma admite a morte assistida em estabelecimentos de saúde oficiais e em casa do doente, desde que cumpra todos os requisitos e garanta a objeção de consciência para médicos e enfermeiros.