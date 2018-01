A queda da árvore provocou a morte a 13 pessoas e feriu cerca de 50, a 15 de Agosto do ano passado.

O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafofo, a vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo, e um funcionário da autarquia foram constituídos arguidos no inquérito à queda da árvore no Monte, a 15 de Agosto de 2017. A notícia está a ser avançada pelo Expresso.



Um carvalho de grande porte e com duas centenas de anos caiu no Largo da Fonte sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão da Nossa Senhora do Monte, causando 13 mortos (dois dos quais estrangeiros, de nacionalidades francesa e húngara) e cerca de cinco dezenas de feridos.



Análises à árvore demonstraram que a mesma se encontravam em estado avançado de degradação, tendo sido tornado público que já tinham sido feitos vários avisos relativamente ao perigo de queda da mesma.