No último discurso de Pedro Passos Coelho como líder do PSD, o antigo primeiro-ministro defendeu que a coligação com o CDS "fez o essencial e importante e não falhámos ao País".

Pedro Passos Coelho despediu-se da liderança do PSD como uma promessa - a de estar como um "soldado" ao lado do novo líder social democrata, Rui Rio, para combater o Governo e a maioria parlamentar que o apoia.



"Contribuirei como um soldado para que os resultados sejam aqueles que todos ambicionamos", disse Passos, no final do discurso que marcou o adeus à liderança do partido, no início do 37º congresso do PSD. Sublinhando a ideia que a tarefa de Rio "não é fácil", o antigo-primeiro ministro defendeu a importância de "combater politicamente a geringonça". A ideia foi clara: vencer as próximas eleições, marcadas para 2019, "não é impossível".



No dia que marcou o fim de "um ciclo longo" à frente do PSD, Passos não se esqueceu dos tempos em que liderou o País, juntamente com o CDS. "Tirámos o País da quase bancarrota em que os socialistas a deixaram, restauramos a credibilidade externa, recuperámos a economia e o emprego", disse aos congressistas. "Fizemos um caminho que nos permitiu, com o CDS, dar estabilidade e confiança" a Portugal, acrescentou, reforçando: "No passado desta liderança, fizemos sobretudo o que era essencial e importante e nisso não falhámos ao País".



Num discurso em que não faltaram críticas para fora, especialmente para o Governo, o antigo líder social-democrata sublinho que os sociais-democratas sabem que "as soluções igualitárias conduziram a totalitarismos". "Sem um ideal de uma sociedade justa, a liberdade sabe sempre a pouco", argumentou Passos, insistindo: "Nós somos solidários, mas nunca defendemos soluções de dependências para ninguém".



"Estivemos mais do que uma vez [PSD e CDS] à altura da tarefa, por isso posso hoje dizer que me sinto, não realizado, mas feliz, por pertencer a um partido quem, sendo reformista, rejeita os vanguardismos, põe de lado as expressões revolucionárias", atirou, apontando posteriormente ao Governo. Para Costa, o Executivo de António Costa "faz quantas vezes a esparegata para ver se consegue agradar a todos".



As acusações implícitas a Costa e ao Governo não se ficaram por aqui e os debates quinzenais - os quais muitas vezes Passos foi acusado de perder - foram referidos. "Não estamos permanentemente a desqualificar os nossos adversários", acusou o antigo líder do PSD, considerando que essa atitude reflecte "falta de respeito pelo exercício democrático".



Passos acusou ainda o Governo de procurar o "equilíbrio do dia-a-dia para sobreviver a médio prazo", diminuindo a "capacidade de crescer" do País.



Pedro Passos Coelho é o segundo presidente do PSD com o mandato mais longo, quase 8 anos, atrás apenas de Aníbal Cavaco Silva, que presidiu ao partido durante dez anos, entre 1985 e 1995.