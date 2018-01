O ex-magistrado está acusado de ter sido corrompido com cerca de 760 mil euros pelo ex-vice-Presidente de Angola.

"Ninguém me comprou." Essa foi a garantia de Orlando Figueira à saída do tribunal, após a primeira sessão do julgamento da Operação Fizz, esta segunda-feira.





"Teria de ser muito estúpido para ser corrompido assim", disse o ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) à saída do tribunal.



O ex-magistrado está acusado de ter sido corrompido com cerca de 760 mil euros pelo ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, para arquivar inquéritos que o visavam, nomeadamente a compra de dois apartamentos no Estoril através da empresa Portmill.



Contudo, Orlando Figueira insiste que não conhece Manuel Vicente. "Não conheço de lado nenhum Manuel Vicente, nem Armindo Pires. Tudo tem a ver com Carlos Silva e com o Banco Privado Atlântico de Angola", disse em julgamento.



Recorde-se que durante o julgamento desta segunda-feira, o ex-procurador Orlando Figueira estranhou que o presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), Carlos Silva, não tenha sido constituído arguido. Segundo o próprio, Silva "escapa sempre pelos pingos da chuva".