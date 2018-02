A Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou as medidas de coacção aplicadas a Rui Rangel e a Fátima Galante pelo Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito da Operação Lex. O juiz desembargador foi proibido de ausência do país sem autorização prévia, de proibição de contactos e de suspensão de funções.





A Fátima Galante não foi imposto o impedimento de viajar: a também juíza desembargadora foi alvo de proibição de contactos e de suspensão de funções."Os arguidos estão, igualmente, sujeitos às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência", indica a PGR, ou seja, têm de informar caso saiam de uma determinada área durante mais de cinco dias.A Operação Lex investiga suspeitas de crimes de tráfico de influência, de corrupção/recebimento indevido de vantagem, de branqueamento e de fraude fiscal. O processo tem 13 arguidos constituídos e é dirigido pelo Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) com a coadjuvação de magistrados do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)."Na investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária e pela Autoridade Tributária. O inquérito encontra-se em segredo de justiça", conclui a PGR.