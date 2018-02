O juiz Rui Rangel e a ex-mulher, a juíza Fátima Galante, só vão conhecer as medidas de coacção amanhã. Ambos os arguidos na Operação Lex mantiveram o silêncio durante o primeiro dia de interrogatório no Supremo Tribunal de Justiça. Entraram no tribunal às 9h50. O interrogatório terminou cerca das 16 horas.

Os juízes desembargadores no Tribunal da Relação de Lisboa foram indiciados por corrupção e recebimento indevido de vantagem, branqueamento, tráfico de influências e fraude fiscal. Entre os outros dez arguidos na Operação Lex, estão o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube Fernando Tavares e o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol João Rodrigues.

João Nabais, advogado de Rui Rangel, afirmou aos jornalistas que o Ministério Público vai apresentar a sua posição em relação a esta questão na sexta-feira, às 10:00.

O primeiro dia das audições aos juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa terminou pouco antes das 16:00 sem que os dois arguidos tenham prestado declarações.

Em declarações anteriores aos jornalistas, João Nabais já tinha avançado que a defesa tinha suscitado "um conjunto de questões procedimentais que tem a ver com acesso de documentos e prazos".

"Tudo isto é terreno novo. Não é normal haver inquéritos e instrução no Supremo", observou João Nabais, afirmando ainda que as defesas de Fátima Galante e de Rui Rangel estão concertadas.



Cinco dos arguidos da Operação Lex que foram detidos já foram ouvidos no Supremo. Saíram em liberdade, mediante o pagamento de uma caução de €25 mil.