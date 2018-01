Paulo Blanco garante que mulher de Carlos Alexandre foi ameaçada

Advogado não conseguiu explicar porque enviou um email ao procurador-geral de Angola com informações sobre o processo de Manuel Vicente.

O advogado Paulo Blanco revelou, esta terça-feira, que a mulher do juiz Carlos Alexandre terá sido ameaçada no local de trabalho. As declarações do advogado foram feitas em mais uma sessão do julgamento da chamada Operação Fizz.



A investigação assenta na acusação de que o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos, um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril. O engenheiro Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco – acusado, em co-autoria, por corrupção activa, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documento – também são arguidos.



Segundo o Correio da Manhã, o advogado relatou em tribunal que tanto ele, como a mulher do juiz Carlos Alexandre, foram ameaçados no decorrer do processo de Álvaro Sobrinho. "Foram mostrar-se à esposa do juiz [Carlos Alexandre] numa repartição onde ela trabalhava. Eu próprio também fui ameaçado. Telefonavam-me a meio da noite e a placa do meu escritório foi arrancada", detalhou. Além disse, revelou que a procuradora Cândida Almeida, então coordenadora do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), foi pressionada por causa do andamento do processo de Álvaro Sobrinho.



Perante o tribunal, o advogado não conseguiu explicar porque enviou um email ao procurador-geral de Angola com informações sobre o processo de Manuel Vicente, que estavam em segredo de justiça.



Paulo Blanco garantiu, ainda, que o activista angolano Rafael Marques, usava um carro do antigo Presidente português, Mário Soares, para fazer queixas no DCIAP contra o estado angolano.