O Presidente da República foi internado esta quinta-feira de urgência para uma operação a uma hérnia umbilical. Segundo o cirurgião Eduardo Barroso, Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta dentro de 48 horas

A operação de Marcelo Rebelo de Sousa, a uma hérnia umbilical, já terminou. De acordo com o médico Eduardo Barroso, a operação correu bem. O Presidente deverá ficar "um ou dois dias internado", referiu o cirurgião. "Se ele quiser ir para casa mais cedo, eu vou vê-lo a casa", prosseguiu.



A cirurgia, que "não passou de um pequeno corte no intestino", é uma cirurgia "tão simples que é feita pelos médicos mais novos", disse ainda Eduardo Barroso. mas devido à urgência foi feita pelo próprio.



"O intestino meteu-se no orifício da hérnia. Obrigava a uma intervenção de urgência que, felizmente foi feita", explicou Eduardo Barroso.



O cirurgião descreveu o estado de espírito do Presidente como "ótimo" e comsiderou que Marcelo poderá fazer a sua vida normal dentro de poucos dias. Nem descartou a hipótese do Chefe de Estado fazer a sua mensagem ao país de Ano Novo a partir do hospital. "Se calhar até pode fazê-la daqui, era interessante."



O Presidente da República foi internado esta quinta-feira de urgência para uma operação planeada para Janeiro. Contudo, os médicos anteciparam a cirurgia devido a um encarceramento da hérnia.

Marcelo foi operado pela equipa de Eduardo Barroso no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O Presidente cancelou a agenda prevista até ao dia 1 de Janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa "cancelou toda a agenda de hoje, bem como a dos próximos dias, incluindo as deslocações previstas para 31 de Dezembro e 1 de Janeiro", refere uma nota publicada no site da Presidência.