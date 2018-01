Neve obriga ao corte de acessos ao maciço central da Serra da Estrela

Três troços de acesso rodoviário ao maciço central foram cortados por volta das 15h.

Três troços de acesso rodoviário ao maciço central da Serra da Estrela foram cortados hoje, às 17h00, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



Estão encerrados os troços T11, T12 e T13, que correspondem, respectivamente, à estrada nacional (EN) 338 entre Piornos e Cruzamento da Torre, EN 338-1 entre Cruzamento da Torre e Torre e EN 338 entre Cruzamento da Torre e Lagoa Comprida, segundo a mesma fonte.



O corte da circulação nestas vias de acesso às zonas mais elevadas da Serra da Estrela foi confirmado à Lusa por uma fonte do Comando Territorial da Guarda da GNR.



O agravamento do estado do tempo no maciço central da montanha mais alta de Portugal Continental, com "intensa queda de neve", verificou-se pouco antes das 15:00, adiantou a fonte do CDOS da Guarda.



Às 14h45, o trânsito foi vedado no sentido ascendente, tendo começado o encaminhamento das viaturas para fora da zona, uma tarefa que cabe a militares do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) da GNR.