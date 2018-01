NATO espera que Portugal “continue a cumprir”

O secretário-geral da NATO afirmou que espera que Portugal "continue a cumprir" os compromissos. Jens Stoltenberg está em Portugal e reuniu com o ministro da Defesa.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta quinta-feira esperar que Portugal "continue a cumprir" os compromissos financeiros para com a Organização e reconheceu os "esforços" do país como "aliado chave" da Aliança.

Em conferência de imprensa no ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, Jens Stoltenberg disse registar com agrado que Portugal "parou os cortes nos gastos com a Defesa e também que começou a aumentar".

"Contudo, eu espero que continuem porque precisamos de mais investimentos por parte dos Aliados para garantir que estamos a cumprir a promessa que fizemos na cimeira de Gales em 2014", afirmou.

O secretário-geral da NATO lembrou o compromisso assumido em Gales pelos países aliados no sentido de aumentarem gradualmente as despesas com a Defesa até 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em dez anos, até 2024.

Ao lado do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, o secretário-geral da Organização disse que nos encontros mantidos esta quinta-feira com o governo português foi focada a questão da "partilha de encargos".

"A partilha de gastos não é apenas sobre gastos, mas também sobre contribuir para as capacidades militares da Organização e contribuir com militares para as operações. Mas é também sobre investir na nossa Defesa", reforçou.

Jens Stoltenberg visitou hoje as instalações militares da Organização em Lisboa e reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o ministro da Defesa e com o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.

O secretário-geral da NATO acrescentou que foi discutida a forma como "juntos" os países aliados poderão "responder e adaptar-se a um ambiente de segurança cada vez mais exigente".