Mulher saltou de segundo andar para escapar a incêndio na Boavista

De acordo com CDOS do Porto, o alerta para o incêndio na Praça Mouzinho de Albuquerque, conhecida como Rotunda da Boavista, foi dado pelas 18h27 e no local estavam, pelas 18h50, três viaturas dos sapadores bombeiros com 12 operacionais, elementos do INEM e PSP.



Do INEM foram encaminhadas viaturas médicas, ambulâncias e uma equipa de psicólogos.



Pelas 19h50, a Lusa constatou que o trânsito estava cortado em parte da rotunda e os meios de socorro ainda se encontravam no local.



Com Lusa

Uma mulher saltou, na tarde desta quarta-feira, de um segundo andar de um edifício situado perto da rotunda da Boavista, no Porto, para escapar às chamas de um incêndio.Os bombeiros foram chamados ao local ao final da tarde para responder ao fogo que deflagrou numa das zonas mais movimentadas da cidade.O incêndio que deflagrou num prédio habitacional na Rotunda da Boavista foi dado como extinto pelas 19h17, encontrando-se em fase de rescaldo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do (CDOS) Porto.