Luís Montenegro, antigo líder da bancada parlamentar do PSD, garante que "o PSD não pode capitular nos braços deste partido socialista", que é "mais bloquista do que socialista, é mais Louça do que Mário Soares"."Dr. Rui Rio, mais do que lhe cobrar vitórias, peço arrojo e coragem. Sejamos uma alternativa a este neo-socialismo português", disse ainda.O social-democrata diz ainda que o PSD nunca "descentralizou" e que não vai ser oposição interna. "Eu não sou nem vou ser oposição interna a Rui Rio. Eu sou e continuarei a ser António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa", disse ainda.Além disso, Montenegro diz que vai abandonar o Parlamento no dia 5 de Abril. "Sinto que é hora de dar oportunidade a outros. exclusivo à profissão e de dar aos meus filhos aquilo que eles nunca tiveram, um pai em casa. Mas quero que saibam que não vou abandonar o combate", explicou. Contudo, garantiu que não vai "abandonar o combate". "Conhecem a minha determinação. Se for preciso estar cá, estarei", disse, abrindo portas a uma eventual candidatura a líder do PSD.O antigo líder parlamentar social-democrata pediu ainda a Rio: "Não deixe que o PSD se transforme no grupo de amigos de Rui Rio ou na agremiação dos amigos de Rui Rio. Confio em si. Sei que se vai afastar da intrigalhada e da mesquinhez. Isso ensombra os fracos, sei que Rui Rio é forte. Eu confio em si."Contudo, os ataques a Rio também encheram o discurso de Montenegro: "Não fui eu que estive à espera dez anos de disputar a liderança do PSD entre desejos alternantes de ser primeiro-ministro e presidente da câmara. (...) Tal como Rui Rio fez noutras ocasiões, a minha decisão de não candidatura foi de liberdade. Se querem dar esse selo de calculismo podem dar, mas há aí alguém que deve ter a caderneta cheia."