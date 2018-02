O governante português deverá aproveitar o encontro para esclarecer alguns pontos sobre o projecto da mina de urânio de Retortillo, Espanha

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, vai encontrar-se com a sua homólogo espanhola na terceira semana de Março. O encontro dever-se-á ao Fórum Mundial da Água, que se realiza em Brasília, Brasil, de 19 a 21 do terceiro mês do ano.



O governante português deverá aproveitar o encontro para esclarecer alguns pontos sobre o projecto da mina de urânio de Retortillo, Espanha, a cerca de 40 quilómetros da fronteira portuguesa.



"Vai haver, de facto, oportunidade de, ao lado desse mesmo Fórum Mundial da Água, termos uma reunião sobre aquilo que é, em minha opinião, o cumprimento insuficiente por parte de Espanha, do acordo que existe entre os dois países em matéria de avaliação de impacto ambiental", afirmou João Pedro Matos Fernandes, que falava em Vila Real, à margem da inauguração da sede da empresa Águas do Norte.

Este sábado, portugueses e espanhóis reuniram-se numa manifestação em Salamanca, Espanha, contra a instalação desta mina de urânio, um projecto que, dizem, terá graves impactos ambientais e na saúde.

Esta iniciativa, convocada pelo movimento "No a la Mina de Uranio", integra uma marcha de cerca de dois quilómetros e uma concentração no centro de Salamanca.

"A sociedade civil e quem a representa, de forma organizada, tem o direito todo de se poder manifestar e esperemos que, dessa manifestação resulte uma opinião segura por parte da opinião pública para poder formular a sua própria decisão", referiu o ministro Matos Fernandes, quando questionado sobre a realização da manifestação.