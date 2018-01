Luís Filipe Castro Mendes garantiu que vai ser publicado em breve o novo regulamento para cedência de espaços sob alçada da Direcção-Geral do Património.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, esclareceu esta terça-feira que não vai haver mais jantares no Panteão Nacional, bem como em edifícios equiparados. Segundo a TSF, o governante esclareceu ainda que "muito em breve" será publicado o novo regulamento para a cedência de espaços sob a alçada da Direcção-Geral do Património.



"No Panteão Nacional só podem ser autorizados eventos especiais de natureza cultural. Fica também estabelecida uma regra geral que proíbe a realização de refeições em espaços com estatuto de panteão", tal como os Mosteiros da Batalha e dos Jerónimos.



De acordo com a TSF, o novo decocumento vai rever também as regras de segurança e de emergência, bem como rever os preços "em alta", porque "a utilização de um monumento nacional dever ser valorizada".



Em Novembro do ano anterior, Luís Filipe Castro Mendes já tinha anunciado que a utilização do Panteão Nacional iria ser "fortemente restringida". Declarações que surgiram após o polémico jantar no Panteão Nacional, com vários CEO e membros da Web Summit.