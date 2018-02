Mau tempo provoca 43 ocorrências no país

O mau tempo que está a afectar o país já originou 43 ocorrências em Portugal continental desde as 18h, com várias estradas cortadas devido à queda de neve, segundo fontes da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e da GNR.

"Temos registadas 43 ocorrências desde as 18h. Em Viseu deu-se uma queda anormal de árvores e em Vila Real, Viseu e Bragança existem várias estradas cortadas devido à queda de neve, como é o caso do IP4 no Alto de Espinho, que está interrompido", disse à Lusa fonte da ANPC, cerca das 21h15.

Segundo a mesma fonte, existem várias estradas cortadas ou interrompidas devido à queda de neve, com a ANPC a apelar às pessoas que façam apenas as "viagens indispensáveis" e que evitem os locais onde caiu neve. Fonte da GNR disse à Lusa que também a A4 está cortada entre os quilómetros 102 e 115, em Alijó, devido à queda de neve.

"Existem vários cortes de estradas devido à queda de neve, em especial em Vila Real, e problemas em vários locais, como Montalegre, Alijó, Chaves, Cinfães ou Valpaços, entre outros, alguns sem alternativas, como é o caso da Estrada Nacional 212", disse.

A GNR está no local a tentar encaminhar as pessoas. "A GNR está no local juntamente com a Protecção Civil. Existem limpa-neves a trabalhar, mas existem locais com o trânsito muito embaraçado desde as 18h", explicou.

Os serviços municipais de Protecção Civil de Alijó e Vila Pouca de Aguiar decidiram manter suspensas as actividades lectivas na quarta-feira, devido às previsões de queda de neve e formação de gelo durante a noite. O nevão que atingiu neste dia o distrito de Vila Real levou à suspensão das aulas em 11 dos 14 concelhos, durante o período da tarde, como medida de prevenção e para efectuar o transporte dos alunos mais cedo para casa.

Devido ao prolongamento do ‘Alerta Laranja’ pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para as próximas horas, o serviço municipal de Protecção Civil de Alijó informou que decidiu manter suspensas as actividades lectivas durante o dia de quarta-feira, uma medida que afecta cerca de mil alunos.

Na quarta-feira, ficarão também fechados os estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, onde estudam cerca de mil alunos, devido à queda de neve e acumulação de gelo nas estradas.