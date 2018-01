Mau tempo na Madeira motivou o cancelamento de 10 voos

Fonte aeroportuária disse que se regista uma "ligeira melhoria" ao nível das rajadas de vento, situação que deverá manter-se até ao final da noite.

Dez voos com destino à Madeira foram cancelados esta quarta-feira devido ao mau tempo que se fez sentir na zona do aeroporto, com rajadas de vento a atingir os 90Km/h, tendo seis aeronaves divergido para outros aeroportos durante a manhã.



Fonte aeroportuária disse à agência Lusa que, neste momento, se regista uma "ligeira melhoria" ao nível das rajadas de vento, situação que deverá manter-se até ao final da noite, tendo já aterrado o voo oriundo da ilha do Porto Santo.



Por outro lado, um voo da TAP com partida de Lisboa deverá aterrar às 19h40 horas.



"A previsão aponta, no entanto, para que a situação ao nível do vento volte a piorar a partir de amanhã", disse a mesma fonte.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo por causa de vento forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas, chuva e agitação marítima.



Na zona leste da ilha, concretamente no concelho de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, as rajadas podem chegar aos 90 km/h, sendo que a mais forte registada durante dia atingiu os 107 km/h.