O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta terça-feira as alterações à lei do financiamento dos partidos políticos. A informação foi avançada pelo gabinete do chefe de Estado.Marcelo Rebelo de Sousa "decidiu devolver, sem promulgação, o Decreto da Assembleia da República n.º 177/XIII, respeitante ao financiamento partidário, com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos", refere uma nota publicada na página da Presidência da República."Desta decisão deu Sua Excelência o Presidente da República conhecimento pessoal a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, só devendo a correspondente carta dar entrada amanhã na Assembleia da República", prossegue a nota.O veto presidencial vai obrigar os deputados a duas opções: ou alteram o diploma para ultrapassar as dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa ou confirmam a lei com uma maioria alargada de dois terços do Parlamento.

O Presidente não enviou o diploma aprovado pelo PS,PSD, PCP, BE e PEV para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva, tendo até 11 de Janeiro para vetar ou promulgar o diploma.



Caso os deputados a confirmem, Marcelo Rebelo de Sousa é obrigado a promulgar o diploma, entrando a lei em vigor no prazo estabelecido. Se for alterada, a lei tem nova votação, o processo legislativo considerado novo e Marcelo pode, novamente, vetar o diploma.



No dia 21 de Dezembro, o Parlamento aprovou alterações à lei do financiamento dos partidos - com a oposição apenas do CDS e do PAN, que não concordam com o fim do limite para a angariação de fundos.



Há mais de um ano, o presidente do Tribunal Constitucional solicitou uma alteração no modelo de fiscalização. Com as alterações agora introduzidas, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) passa a ser a responsável em primeira instância pela fiscalização das contas com a competência para aplicar as coimas e sanções.



Até agora, os partidos podiam requerer a devolução do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), mas apenas para actividades directamente relacionadas com a propaganda.



Com Lusa.