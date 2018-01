O Presidente recusou a comentar o encontro entre António Costa e João Lourenço, em Davos.



Em antecipação ao encontro entre o primeiro-ministro português, António Costa, e o presidente angolano, João Lourenço, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu que as relações entre Luanda e Lisboa não podiam ser melhores.



O Presidente relembrou, relativamente ao encontro entre os dois líderes, que "a vida é feita de encontros e todos são importantes". Marcelo recusou-se a responder a mais perguntas sobre o supracitado encontro.



"As relações políticas e diplomáticas [entre Portugal e Angola] são excelentes. Há uma sintonia e uma convergência clara que não podia ser melhor, no nosso relacionamento", acrescentou o chefe de Estado.



Marcelo disse ainda que não irá comentar publicamente o parecer da Procuradoria Geral da República sobre a operação Fizz que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente.