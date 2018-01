Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje Joana Marques Vidal em audiência em Belém. O encontro figura na agenda oficial do Presidente da República, que está a receber vários nomes da Justiça numa preparação da abertura do ano judicial.

A reunião entre o Presidente e a Procuradora-Geral da República acontece na semana seguinte às declarações de Francisca Van Dunem, que abordou numa entrevista a continuidade de Marques Vidal no cargo. "Há um mandato longo e um mandato único. Historicamente, é a ideia subjacente ao mandato", disse.

A declaração causou polémica porque a Constituição indica apenas que o mandato é de seis anos, não que é único. Antes de Marques Vidal, Souto Moura e Pinto Monteiro também cumpriram apenas um mandato.

A própria Procuradora já considerou que o seu mandato, que termina em Outubro, é único. Porém, o bastonário da Ordem dos Advogados defendeu que as declarações de Van Dunem foram "inoportunas" e Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, salientou que com a Operação Marquês, ocorrida durante o mandato de Marques Vidal, foi a "primeira vez que a justiça demonstrou que não é diferente com os fracos e com os pequenos".

Na semana passada, o Presidente da República frisou que a questão acerca do mandato de Marques Vidal "não existe". O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente, sob proposta do Governo.

Marcelo receberá antes da PGR, António Henriques Gaspar, que é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.