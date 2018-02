Chefe de Estado português e novo líder do PSD vão almoçar esta segunda-feira no Palácio de Belém, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o líder do PSD, Rui Rio, voltam a reunir-se esta segunda-feira num almoço no Palácio de Belém, em Lisboa. O anúncio foi feito na página oficial da presidência. "Almoço com o Presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio. Local: Palácio de Belém", pode ler-se no agenda.



O presidente do PSD já tinha sido recebido por Marcelo Rebelo de Sousa na passada segunda-feira, um dia depois de Rui Rio ter sido consagrado no 37.º congresso do partido e no qual prometeu uma "cooperação institucional séria e leal" ao Presidente da República.



Na terça-feira, foi a vez do primeiro-ministro António Costa se reunir com o líder da oposição. No final do encontro que demorou cerca de duas horas e meia, o social-democrata admitiu que se vive "uma nova fase" nas relações com o PS.



Esta quinta-feira, Rio vai reunir-se com a presidente do CDS, Assunção Cristas, um encontro "que incluirá almoço". "No seguimento de um pedido de audiência feito pelo presidente do PSD à presidente do CDS, Assunção Cristas, os dois líderes partidários agendaram uma reunião já para o próximo dia 1 de Março, pelas 12h45, que terá lugar na sede do CDS e que incluirá almoço", refere a nota à imprensa.