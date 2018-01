com tão claro crescimento e desejo de recuperação do tempo perdido e tão lenta capacidade de resposta e de reencontro com os europeus".

om a partida de um dos maiores da nossa Democracia, Mário Soares".

Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que 2017 foi um "ano estranho e contraditório" na Europa, "E para Presidente português, o ano que findou não foi só "estranho e contraditório" lá fora. Em Portugal, houve "profundas tristezas, começando c

O chefe de Estado, que recupera ainda de uma operação a uma hérnia umbilical, salientou ainda a visita do Papa Francisco a Portugal, apelidando-a de uma "chegada histórica" e mostrou-se satisfeito com a economia portuguesa.

"Entretanto, íamos vivendo, como se de um sonho impossível se tratasse, finanças públicas a estabilizar, banca a consolidar, economia e emprego a crescer, juros e depois dívida pública a reduzir, Europa a declarar o fim do défice excessivo e a confiar ao nosso Ministro das Finanças liderança no Eurogrupo, mercados a atestarem os nossos merecimentos. Tudo isto colocando fasquias mais altas no combate à pobreza, às desigualdades, ao acesso e funcionamento dos sistemas sociais e aconselhando prudência no futuro. Mas permitindo a Portugal apresentar como exemplo a determinação dos portugueses", afirmou.



Além da economia, Marcelo sublinhou os triunfos portugueses na música, no turismo, bem como "no sucesso reiterado no digital", nas artes, na ciência, ou no desporto, "colocando Portugal como destino cimeiro universal".

Por fim, o Presidente da República recordou os momentos trágicos de 2017. "Um outro ano, bem diverso, se somou ao primeiro, a 17 de Junho, dominou o Verão e se adensou em 15 e 16 de Outubro, marcado pela perplexidade em Tancos, o pesar no Funchal, o espectro da seca e, sobretudo, as tragédias dos incêndios, tão brutalmente inesperadas e tão devastadoras em perdas humanas e comunitárias que acabariam por largamente pesar no balanço de 2017".

Para 2018, Marcelo Rebelo de Sousa é claro: "é um ano de reinvenção". "Reinvenção que é mais do que mera reconstrução material e espiritual, aliás, logo iniciada pelas mãos de muitos – vítimas, Governo, autarquias locais, instituições sociais e privadas e anónimos portugueses. Reinvenção pela redescoberta desse, ou talvez mesmo desses vários Portugais, esquecidos, porque distantes, dos que, habitualmente, decidem, pelo voto, os destinos de todos. Reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, que é mais do que estabilidade governativa, finanças sãs, crescente emprego, rendimentos. É ter a certeza de que, nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidades", frisou.