A decisão a ordenar a detenção em Portugal de Manuel Vicente para notificá-lo da acusação na Operação Fizz é válida apenas para este fim-de-semana.

O antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, está em São Tomé e Príncipe e, por isso, não será possível notificá-lo da acusação na Operação Fizz. Recorde-se que As autoridades portuguesas emitiram na sexta-feira um mandado de detenção para notificar em Portugal o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente da acusação, segundo despacho a que a agência Lusa teve acesso.



O mandado de detenção aconteceu após a PSP ter apurado que havia a possibilidade de Manuel Vicente se deslocar a Portugal durante este fim de semana, segundo documentos que constam dos autos. Contudo, apura o Expresso e o Diário de Notícias, o antigo vice-presidente de Angola está em São Tomé e Príncipe.



O Ministério Público solicitou ao tribunal colectivo a emissão de mandados para que Manuel Vicente seja notificado do teor da acusação e preste Termo de Identidade e Residência (TIR), com indicação de morada em Portugal.



A defesa de Manuel Vicente já emitiu um comunicado a propósito do mandado de detenção para notificar Manuel Vicente. Os mandatários do ex-vice-presidente angolano dizem que vão "analisar e tomar posição nas instâncias devidas se e quando entenderem", mas que não podem deixar de assinalar que a iniciativa do Ministério Público se baseia "em invocadas informações da PSP", que "não têm qualquer verdade quanto à alegada viagem" de Manuel Vicente.