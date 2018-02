Detidos arriscam pena de prisão até dois anos. Fiscalização de jogo ilícito tem sido uma das áreas de intervenção prioritárias da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve 136 pessoas no ano passado, por prática de jogo ilícito. De acordo o Jornal de Notícias, a fiscalização ilícita tem sido uma das áreas prioritárias da ASAE e deverá continuar a sê-lo este ano.



"O jogo é prioritário para evitar a concorrência desleal juntos dos operadores concessionários e proteger o utilizador, já que a prática de actividades ilegais comporta riscos de segurança ou de dependência", explicou o inspector-geral Pedro Portugal Gaspar ao JN.



Em 2017 foram realizadas 659 operações de fiscalização, sendo que em causa estão a exploração de salas de jogos ilegais ou de apostas online, transporte, venda ou divulgação de equipamentos ou a prática ilícita do jogo ou a mera presença em salas de jogos ilegais.



No total, resultaram da investigação 241 processos crime, 54 processos de contra-ordenação e o equivalente a 984 mil euros.



Segundo o JN, entre os detidos estão alguns ligados a uma rede liderada pela máfia turca que utilizava cafés em várias localidades no Norte para apostas ilegais.