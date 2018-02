O atendimento destas chamadas deu origem ao accionamento de 1.269.196 meios de emergência, desde ambulâncias, viaturas médicas de emergência e reanimação e helicópteros.

Mais de 1,3 milhões de chamadas foram atendidas pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM em 2017, indicou este domingo o Instituto de Nacional de Emergência Médica, a propósito do Dia Europeu 112.



Numa nota publicada na página da Internet, o INEM aproveita o Dia Europeu 112, que hoje se assinala, para dar conta que, em 2017, foram atendidas pelos CODU do INEM 1.368.141 chamadas de emergência transferidas pelo 112.



O atendimento destas chamadas deu origem ao accionamento de 1.269.196 meios de emergência, desde ambulâncias motas de emergência, viaturas médicas de emergência e reanimação e helicópteros, adianta aquele instituto.



Na nota, o INEM recorda que os portugueses podem ligar para o número de emergência 112, seja em situações de assaltos ou roubos, incêndios, acidentes ou doenças súbitas.



As chamadas efectuadas para o 112 são sempre atendidas numa central de emergência por agentes da Policia de Segurança Pública e militares da Guarda Nacional Republicana, que canalizam para os CODU do INEM as chamadas que à saúde digam respeito.



O INEM refere que a colaboração dos cidadãos "é absolutamente fundamental para um rápido e eficaz socorro às vítimas", que devem informar de "forma simples e clara" a localização exacta, o número de telefone do qual está a ligar, tipo de situação, número, sexo e idade aparente das pessoas a necessitar de socorro, as queixas principais e as alterações que observa.



O Número Europeu de Emergência 112 foi criado em 1991 e desde 2008 passou a ser o único número de emergência que pode ser usado de qualquer telefone fixo, móvel ou público em todos os países da União Europeia gratuitamente.