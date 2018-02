A legislação laboral foi o tema central do debate quinzenal desta quinta-feira. Pressionado pelos partidos da "geringonça" e pela oposição, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que o Governo vai continuar no "combate à precariedade nos sectores público e privado" e que conta com o apoio da maioria parlamentar.

Durante o debate, p secretário-geral do PCP desafiou o líder do Executivo a "andar para a frente" na legislação laboral, nomeadamente com a reposição do pagamento do trabalho extraordinário, mas António Costa limitou-se a afirmar que vão continuar "juntos".

"Não está na hora de mudarem de posição? Começando por atacar os graves problemas resultantes dos desequilíbrios causados pela legislação laboral, profundamente injusta? Esperaremos que nos acompanhem. Percebemos que o PSD não acompanha, está na sua génese... Que fazer então? Parar, andar para trás? Ou andar para à frente no sentido do progresso e justiça social devida aos trabalhadores?", perguntou Jerónimo de Sousa, no debate parlamentar quinzenal.

O líder comunista referia-se a um projecto de lei do seu partido que será votado no plenário de sexta-feira para repor os valores do pagamento por trabalho suplementar a todos os trabalhadores, cortados em metade desde 2009, e garantiu mais iniciativas para "ultrapassar o grave problema da caducidade nas convenções colectivas de trabalho, usada como elemento de chantagem, bem como a eliminação do tratamento mais favorável ao trabalhador".

"Poderá não ir à velocidade que todos desejávamos... mas não é por ser mais lento que deixa de acontecer porque o caminho não é nem andar para trás, nem ficar a marcar passo, mas andar para a frente", respondeu Costa, sem falar concretamente da reposição do pagamento de trabalho extraordinário e em dia feriado, mas focando-se nas melhorias económicas do país.

O primeiro-ministro garantiu que o Governo vai continuar no "combate à precariedade nos sectores público e privado", na "melhoria do salário mínimo nacional", na "dinamização da contratação colectiva" e "contractos para jovens", além da aposta na inovação e modernização da economia. "Vamos avançar e, com certeza, juntos", reforçou António Costa, perante o desafio de Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP reconhecera que, "nestes dois últimos anos, foi possível interromper alguns dos aspectos mais brutais da política de exploração e empobrecimento que há muito fazia o seu caminho" e que "a política de recuperação de rendimentos, ainda que limitada, foi positiva para os trabalhadores e fez também crescer a economia e o emprego".

Contudo, alertou para "traços negativos que permanecem: estagnação média dos salários reais e crescimento da precariedade", criticando o processo de integração de precários na função pública, que "ameaça eternizar-se" ou os "valores muito reduzidos no descongelamento de carreiras".

"O crescimento económico é necessário para a criação de emprego, mas a criação de emprego contribui para o crescimento económico", teorizou o chefe do Governo, elogiando a "sociedade portuguesa, com as novas orientações políticas da maioria", a qual, "nos últimos dois anos", criou "288 mil postos de trabalho líquidos" e "78% assente em emprego estável e não precário", ou seja, contratos sem termo.

A iniciativa legislativa do PCP prevê o pagamento do trabalho extraordinário com um acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas seguintes e o direito a descanso compensatório correspondente a igual período das horas trabalhadas ou a um acréscimo de 100% no salário pelo trabalho em dia de feriado.

A importante "energia" bloquista

Também a coordenadora do BE desafiou o primeiro-ministro a alterar as leis laborais, quanto aos contratos a prazo e trabalho temporário, e ouviu como resposta a promessa de um pacote de medidas contra a precariedade.

"Se o PS não mexe nas leis laborais por medo de Bruxelas, que fique sabendo que até Bruxelas já diz que temos de mexer nos contratos a prazo e no combate ao trabalho temporário. É altura de avançar e há uma maioria neste parlamento para fazer este trabalho", afirmou.

Na resposta, António Costa não deu uma resposta directa, nem se comprometeu com as mudanças na legislação laboral.

Anunciou que até Março o executivo apresentará na Assembleia da República um "conjunto de iniciativas" que prevê, por exemplo, uma medida inscrita no programa do governo: a diferenciação das contribuições para a Segurança Social consoante se trate de contratos sem termo ou a prazo, penalizando as empresas que o fizerem.

Com um sorriso, o primeiro-ministro saudou o apoio dos bloquistas quanto à matéria laboral, dizendo ser "reconfortante" contar com "a energia" do BE para votar as iniciativas que anunciara minutos antes.

Catarina Martins insistira na necessidade de aumentos nos salários, salientando que todos os estudos conhecidos apontam para uma estagnação salarial em Portugal. "É uma escolha do governo. Mais importante do que esconder o problema da estagnação, é resolver o problema da estagnação salarial" e "melhorar todos os salários", na função pública e no sector privado.

A líder bloquista insistiu ainda na proposta apresentada este fim-de-semana de pôr fim à dupla penalização das pessoas com mais de 60 anos e 40 anos de desconto.

E são três as penalizações destes candidatos à reforma, seja porque a idade de reforma "vai ficando cada vez mais distante", através do factor de sustentabilidade da Segurança Social, seja pelo corte de 14,5%, seja ainda pelo corte de 0,5% por mês até à idade de reforma.

Catarina Martins insistiu no problema da precariedade e ouviu António Costa a repetir o que já dissera na mensagem de Natal e no primeiro debate quinzenal do ano, que o emprego com qualidade é um "desígnio nacional".

Antes dos temas laborais, Catarina Martins abordou questões da Saúde, lembrando o impasse em que estão os dossiers a ser negociados pelo ministro Adalberto Campos Fernandes com profissionais como o pessoal médico e de enfermagem.

E disse directamente a António Costa: "Está mais do que na altura de o senhor primeiro-ministro intervir nesta matéria."

Na resposta, o chefe do Governo dirigiu-se ao CDS-PP que, no início do debate, levantou o problema do surto de "legionela" no hospital da CUF Descobertas, acusando os democratas-cristãos de falta de seriedade.

"Quando há legionella num hospital público a culpa é das cativações, quando há legionella no privado a culpa também é das cativações do Estado", ironizou.



No final, Hugo Soares acusou o primeiro-ministro de não responder à maioria das perguntas, de ser "impreparado" e de "procurar nos descontos igualar o que não conseguiu durante o debate".



António Costa e a bancada do PSD trocaram fortes acusações sobre as questões laborais. O primeiro-ministro acusou os sociais-democratas de fazerem parte das "forças de bloqueio" da modernização da economia portuguesa, depois de ser confrontado pelos sociais-democratas com "a primeira machadada" na legislação laboral acordada entre PS, PCP e BE.No dia 19 de Janeiro, PS, PCP e BE entenderam-se para uma alteração ao Código do Trabalho sobre transmissão de estabelecimento que garante o direito à oposição do trabalhador na transferência de empresa. Apesar de a lei não se aplicar retroativamente, PCP e BE admitem que a nova legislação pode ajudar trabalhadores que tenham processos pendentes, nomeadamente em recursos nos tribunais, por exemplo, com a PT e a Altice.Na intervenção no debate, o líder da bancada do PSD começou por saudar a descida do desemprego, salientando a importância para estes números da estabilidade da legislação laboral aprovada pelo anterior governo."Esta semana foi dada a primeira grande machadada quer na protecção dos trabalhadores quer na atracção de investimento estrangeiro. Está de acordo com a votação que o PS fez sobre legislação laboral?", questionou.António Costa começou por responder que "não avalia comportamentos dos grupos parlamentares", mas, perante a insistência da bancada do PSD, acabou por dizer que o Governo "acompanha" esta votação, salientando que "é essencial aumentar a qualidade do emprego".Hugo Soares voltou ao tema, salientando que, durante o último Orçamento do Estado foi público que o Governo tinha dado instruções à bancada do PS para alterar a sua votação num diploma do BE sobre energia e lamentou que o processo entre os três partidos tenha decorrido sem "qualquer discussão na concertação social".Na resposta, António Costa lamentou que o PSD ainda não tenha compreendido que "hoje os factores essenciais de competitividade têm a ver com qualificação e inovação" e que só "o emprego de qualidade fixa e atrai quadros de qualidade"."Enquanto alimentarem essa visão do mercado vossas excelências farão parte das forças de bloqueio da modernização da economia portuguesa", acusou.Ainda a propósito da legislação acordada entre PS, BE e PCP, António Costa considerou que "clarifica e consolida o que já resulta de várias decisões judiciais". "É positivo porque torna transparente e clara a legislação", defendeu.Hugo Soares confrontou ainda o primeiro-ministro com as diferenças entre as verbas programadas de investimento público nos Orçamentos do Estado com as que são depois executadas, lamentando que tenha sido inferior quer em 2016, quer em 2017 em relação aos valores de 2015, ainda da responsabilidade do executivo PSD/CDS-PP."Em 2017 ficou 850 milhões de euros aquém do que tinha previsto gastar. Quanto seria o défice se gastasse esse dinheiro? Onde é que não gastou, o que tinha previsto fazer que não fez?", questionou o líder parlamentar do PSD.António Costa remeteu essas contas para o domínio "da aritmética" e salientou que está em adjudicação "o maior investimento em comunicações da última década", o chamado corredor sul da ferrovia."Vossas excelências em 2015 executaram menos mil milhões e em 2016 menos 1.100 milhões", devolveu o primeiro-ministro.