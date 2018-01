Dois novos casos de infecção por legionella no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, são duas mulheres com 53 e 68 anos e estão estáveis, divulgou hoje a direcção do hospital em comunicado.Um surto de legionella com provável origem no hospital já infectou 11 pessoas, mais cinco do que as contabilizadas na segunda-feira, conforme números divulgados hoje pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).A direcção do hospital diz ter diagnosticado e internado oito pessoas, mais duas do que as seis comunicadas até segunda-feira, e diz que existem mais três doentes notificados hoje à DGS e que estão internados em outras unidades hospitalares.Os seis doentes que já tinham sido diagnosticados até segunda feira "continuam a evoluir favoravelmente" estando uma das doentes, "por precaução, na Unidade de Cuidados Intensivos", diz-se no comunicado."O hospital está a funcionar regularmente e em segurança, tendo implementado, em articulação com as autoridades de saúde, todas as medidas protocoladas, nomeadamente choques térmicos e químicos, em toda a instalação, para eliminar a origem de um eventual foco de transmissão", afirma também a direcção da instituição no documento.O surto de legionella surgiu no passado fim de semana e poderá estar ligado à rede de águas do hospital, que está a contactar todas as pessoas que ali estiveram internadas entre os dias 6 e 25 de Janeiro.Na segunda-feira, quando havia seis doentes notificados, o director clínico adjunto do hospital, Paulo Gomes, admitia que pudessem surgir mais casos mas garantia a segurança do hospital para doentes e trabalhadores.