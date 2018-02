Um juiz de Vila Nova de Famalicão vai ser julgado mais uma vez pelo crime de violência doméstica, avança o Jornal de Notícias.

Vítor Costa Vale é acusado pela ex-mulher de intimidação por lhe ter enviado várias mensagens "agressivas e violentas", depois da separação do casal em 2011.

O caso foi, no entanto, arquivado no Tribunal da Relação porque o procurador considerou que as ameaças não configuravam maus-tratos psicológicos "particularmente graves", contastes e graves como exige o crime de violência doméstica.

Mas a ex-mulher, Alexandra Basto, recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça que decidiu a abertura de instrução do caso.

Entre as mensagens constam ameaças do poder dos juízes na sociedade. "São eles que mandam nesta merda toda. Aliás tu já viste como é."

A decisão surge depois do juiz Vítor Costa Vale ter sido condenado por mentir, no mês passado.

Num processo de herança disputado entre a ex-mulher e o irmão em 2013, o juiz garantiu que o sogro não tinha condições psíquicas para elaborar o testamento em favor da ex-mulher. O Tribunal da Relação deu o testamento como válido e Alexandra Basto apresentou queixa por falso testemunho.

O juiz Vítor Costa Vale foi condenado em Maio de 2017, pelo Tribunal da Relação de Guimarães, a 400 dias de multa, à taxa diária de 20 euros, no total de 8000 euros. Foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 5000 euros à ex-mulher, por danos não-patrimoniais.

O juiz recorreu, mas o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a sentença sublinhando a "elevada ilicitude" da conduta de Vítor Vale, tendo em atenção o "alto valor" do bem jurídico violado: a realização da Justiça enquanto função do Estado.