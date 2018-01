Estaria a fazer um graffitti.

Um jovem de 21 anos morreu hoje à noite depois de cair do telhado da estação de Sete Rios, em Lisboa, de uma altura a rondar os seis metros, segundo confirmou à agência Lusa fonte da PSP.



Estaria a fazer um graffitti numa clarabóia da estação.



A notícia foi avançada pela edição online do Correio da Manhã e confirmada à Lusa por fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.



No local estiveram meios da PSP e do INEM e o jovem estava acompanhado por um amigo.