A Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de pagamentos a jogadores do Rio Ave para perderem um jogo com o Benfica para a época 2015/2016, a 23 de Abril de 2016. Esta investigação insere-se no âmbito dos alegados esquemas de viciação de resultados que a PJ tem investigado, e que já fez quatro jogados do Rio Ave arguidos.

Segundo o Correio da Manhã, que avança a notícia, a Judiciária terá encontrado indícios de que um encontro envolvendo o Benfica poderá ter sido falseado. Testemunhas inquiridas pela PJ do Porto indicaram que, em Abril de 2016, empresários ligados ao Benfica terão abordado os jogadores agora constituídos arguidos no processo do Feirense - Rio Ave.



Além disso, a decisão da investigação ser transitada para Lisboa, apura o CM e a CMTV, foi tomada pelo magistrado do Ministério Público, que entendeu que este crime tem relação com outras investigações - como o caso dos e-mails que a SÁBADO tem abordado - que têm o Benfica como alvo e que estão entregues à Unidade de Combate ao Crime Económico e Financeiro da PJ.



Ao Diário de Notícias, fonte oficial das águias garantiu que o clube "desconhece todo esse assunto" e que "não tem qualquer comentário a fazer". "É uma questão de a justiça fazer o seu trabalho", acrescentou.

Recorde-se que estes dados novos fazem parte de uma investigação, noticiada pela SIC, que já fez quatro jogadores do Rio Ave foram arguidos por suspeitas de viciação de resultados na sequência de um jogo entre os vilacondenses e o Feirense, respeitante à 20.ª jornada do campeonato do ano passado. Os quatro jogadores do Rio Ave estão na mira das autoridades por terem sido alegadamente pagos para perder a partida.



O jogo aconteceu em Fevereiro em Santa Maria da Feira contra o Feirense, que ganhou por 2-1. Os jogadores em causa terão sido pagos por intermediários, que as autoridades pensam estar ligados ao mundo das apostas. Segundo a SIC, os intermediários pagavam aos jogadores e, depois, apostavam nos resultados através de plataformas como o Placard.