Os interrogatórios de cinco dos 12 arguidos da "Operação Lex" começaram esta quarta-feira pelas 18h30 no Supremo Tribunal de Justiça, disse à Lusa fonte do Supremo. Entre os arguidos do processo estão cinco detidos, devendo ser estes os primeiros a serem interrogados pelo juiz conselheiro Pires da Graça, a quem caberá a aplicação de medidas de coação.



A "Operação Lex" investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal. Foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luís Filipe Vieira e de dois juízes e a três escritórios de advogados.



Esta quarta-feira, o advogado do Benfica, João Correia, disse que foi entregue um requerimento para anular as buscas que foram realizadas ao clube, afirmando que foram "foram invadidas privacidades e garantias de alguns advogados". "Fiz um requerimento a pedir a nulidade das buscas relativamente aos advogados. Onde foi feita essa violação? No Benfica. Não estava a juíza de instrução criminal, não estava o mandado da juíza e entendi que aquela busca é nula", afirmou Correia, citado pelo Jogo.



O Conselho Superior de Magistratura (CSM) explicou esta quarta-feira que a nomeação de Fátima Galante, ex-mulher de Rui Rangel arguida na Operação Lex, foi suspensa até haver uma "decisão final" na investigação.De acordo com o Expresso , o CSM esclareceu apenas "que está incluída na agenda do plenário [do Conselho Superior de Magistratura] do próximo dia 6 [de Fevereiro] a apreciação da nomeação de três novos juízes conselheiros, lista que inclui a senhora desembargadora Fátima Galante", mas que, no entanto, sendo constituída arguida a sua subida ao Supremo Tribunal de Justiça fica suspensa "até uma decisão final".