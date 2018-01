A Agência Portuguesa do Ambiente confirmou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que foram as indústrias de pasta de papel as responsáveis pela carga orgânica no rio Tejo, junto ao açude de Abrantes. De acordo com a notícia avançada pelo Observador, as análises mostram que a totalidade da matéria vegetal presentem estavam cinco mil vezes acima do recomendado.





Nuno Lacasta, presidente da APA, confirmou que a Celtejo é responsável por 90% das descargas no rio, ainda que a Agência responsabilize todas as indústrias da pasta de papel, segundo o Observador. "O que estamos aqui a referir é que, com base nestas análises efectuadas, e na monitorização e acompanhamento efectuados, se confirma que o acumular da carga orgânica nestas localizações do rio, com origem nas indústrias de pasta de papel localizadas a montante, tem um impacto negativo e significativo na qualidade da água no rio Tejo", afirmou.

A Celtejo, fábrica de pasta de papel da Altri, em Vila Velha de Ródão, reiterou, no entanto, também esta quarta-feira que é alheia aos recentes fenómenos de poluição no rio Tejo e adiantou que a redução dos efluentes em 50% é inviável.



"A Celtejo é completamente alheia ao que tem surgido [rio Tejo]. Não temos qualquer anomalia ou qualquer descarga e a produção ao longo das últimas semanas tem sido estável", afirmou o director de Qualidade e Ambiente da empresa, Soares Gonçalves, à Lusa.





Soares Gonçalves explicou ainda que a nova ETARI utiliza tecnologia de ponta com ultrafiltração por membranas, sendo a mais moderna no País e cuja capacidade dos três reatores é de 36.000 metros cúbicos. Esta estrutura, além de tratar os efluentes industriais da Celtejo, trata ainda todos os efluentes das queijarias de Vila Velha de Ródão.Contudo, o emissário dos efluentes é partilhado por três empresas de Vila Velha de Ródão, a própria Celtejo e outras duas, a Navigator e a Paper Prime. Sofia Jorge, engenheira ligada ao sector ambiental da fábrica, deixou bem vincado o impacto económico que as recentes medidas do Governo estão a ter na Celtejo, nomeadamente a redução do caudal de efluentes em 50% durante 10 dias. "A fábrica não pode continuar nestas condições. Deixa de ser viável se continuar assim", afirmou.Esta responsável adiantou ainda que não foi dada qualquer justificação para a redução de 50% dos efluentes da fábrica de Vila Velha de Ródão. "Não estamos aqui para acusar ninguém. Mas muita coisa ao longo do rio [Tejo] deve ser verificada", frisou.Sofia Jorge sublinhou também que a empresa é aquela que tem a licença ambiental mais restritiva, mas adiantou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é soberana. "A empresa não tem multas, nem foi condenada. Neste momento, não conseguimos dar resposta aos nossos clientes [com a redução imposta]", sustentou.O responsável pela comunicação da empresa, António Pedrosa, disse mesmo que a Celtejo tem sido alvo de discriminação e um pouco o "bode expiatório" daquilo que se tem passado no rio Tejo.Com Lusa