O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, disse hoje que "Portugal não pode dar-se ao luxo de perder mais qualidade de solo" e tem de "andar depressa" em matéria de estabilização da emergência.O secretário de Estado, que discursava na sessão de encerramento da conferência "Reinventar a Floresta, Reconstruir Oportunidades", descreveu as várias políticas que estão a ser implementadas, frisando e apelando ao "empenhamento de todos"."Tivemos cerca de 500.000 hectares ardidos em Portugal e a nossa preocupação foi a ideia de que a estabilização de emergência é uma ideia essencial para o País, isto é preservar recursos. Não nos podemos dar ao luxo de perder mais qualidade de solo. Temos de andar depressa. Não podemos continuar a permitir que o mundo da burocracia não permita agir no tempo certo em matéria de estabilização da emergência", disse Miguel Freitas.O governante contou que no próximo dia 23 será dado "o primeiro passo para construir os contratos com as organizações de produtores florestais" e falou em "alteração profunda na relação entre o Estado e os baldios". "Não nos conformamos com a ideia de que o Estado deve sair da gestão dos baldios. Queremos apoiar uma gestão profissional dos baldios", disse.Quanto à fileira do pinho que está, disse, "a viver momentos muito difíceis", também durante esta semana será lançado o anúncio para a abertura dos parques de madeira que permitirão, garantir preço justo aos produtores.Segundo Miguel Freitas, o objectivo é evitar aumentar o 'gap' em termos de importação de pinho em Portugal. "Temos de dar respostas às questões mais importantes da floresta. Está a ser criada a directiva sobre protecção da floresta. Pela primeira vez não haverá fronteira entre prevenção e combate. E pela primeira vez haverá tanto dinheiro para prevenção como para o combate", descreveu.O governante também explicou que a criação de gabinetes técnicos inter-municipais será anunciada quarta-feira, sendo que esta medida obedecerá a uma "coerência territorial", sendo objectivo "coordenar os gabinetes municipais e eleva-los à escala inter-municipal".Por fim, Miguel Freitas apontou que a tutela vai abrir concurso para que as comunidades inter-municipais criarem Brigadas de Sapadores Florestais e enumerou outras medidas como os programas de fogo controlado ou os apoios à silvopastorícia.Antes, o secretário de Estado ouviu o novo presidente da Forestis - Associação Florestal de Portugal, que foi quem organizou a conferência no Porto, pedir-lhe que fosse cumprido um despacho datado de 2009 que instituía o prémio nacional José Moreira da Silva.Braga da Cruz, presidente da Forestis que tomou posse esta tarde, apelou a que Portugal tenha níveis mais elevados de floresta certificada e prometeu que a entidade que representa apostará em medidas de prevenção de incêndios e redução do material combustível, entre outros aspectos."A sua [dirigindo-se ao secretário de Estado] presença pode ser interpretado como de expectativa em relação ao trabalho da Forestis, mas também afirmo que saberemos denunciar aquilo que nos parecer disfuncional e prejudicial para as associações florestais", referiu Braga da Cruz.Já o antecessor, agora ex-presidente, Francisco Carvalho Guerra, pediu mais apoios para a Forestis, apontando que só por uma vez esta associação recebeu uma verba estatal.