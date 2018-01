Incêndio deflagrou numa associação recreativa em Vila Nova da Rainha. Estão mais de 100 operacionais no terreno.

Um incêndio deflagrou este sábado numa associação recreativa em Vila Nova da Rainha, Tondela, provocando oito vítimas mortais e dezenas de feridos. De acordo com o Correio da Manhã, os bombeiros que estão no local confirmam que estão feridas entre 50 a 60 pessoas.



Pelas 22h15 estavam no local 148 operacionais apoiados por 57 viaturas, de acordo com informações na página da ANPC.



O alerta foi dado às 20h51, e não às pelas 21h45 como tinha dito fonte dos bombeiros locais, e pelas 21h50 foi dado como extinto.



O incêndio ocorreu durante um jantar numa associação recreativa naquela localidade e terá sido provocado por uma explosão de uma caldeira.



O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, considerou hoje como "muito crítica" a situação. "Há muitas vítimas a serem atendidas, algumas já transportadas para os hospitais. São várias dezenas de feridos. Felizmente, os meios foram accionados rapidamente, mas isto é quase uma situação de catástrofe", sublinhou o autarca.



De acordo com José António Jesus, a explosão ocorreu numa associação recreativa, que tem umas instalações com dois pisos. "Há muitos feridos com queimaduras e outros com problemas decorrentes do fumo", concluiu.