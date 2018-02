Incêndio em Viana do Castelo combatido por 36 bombeiros

As chamas deflagraram à berma da A28, junto a Arga.

Está em curso um incêndio no distrito de Viana do Castelo, na zona de Arga. As chamas estão a ser combatidas por 36 bombeiros, auxiliados por 10 veículos. O incêndio deflagrou às 15h26 desta terça-feira.



Ao que tudo indica, tratar-se-à de uma queimada descontrolada, que acabou por não ser afetada pela fraca chuva que se faz sentir nesta zona do distrito de Viana do Castelo, segundo avança o Correio da Manhã.