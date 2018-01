A empresa imobiliária de Luís Filipe Vieira, a Inland, foi alvo de uma inspecção tributária em Janeiro de 2016. Segundo o Expresso, a Direcção de Finanças de Lisboa quis esclarecer porque foram concedidos uma série de empréstimos à empresa Benagil Promoção Imobiliária – e entender, também, o que terá motivado os gastos que foram reportados para contabilizar uma menos-valia pela imobiliária geria por Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica.

A Inland explicou à Autoridade Tributária, segundo o semanário, que a Benagil ia desenvolver um empreendimento turístico no Algarve e contava com várias fontes de financiamento, como a própria imboliária de Vieira e o Novo Banco. A Benagil foi vendida a um investimento imobiliário gerido pelo Novo Banco, o FIMES Oriente, ainda antes da inspecção. E a empresa de Vieira considerou que, com base nas avaliações contratadas para a Benagil, ficava justificada a menos-valia comunicada ao fisco.

Em resposta ao Expresso, a Inland garante que sempre adoptou "as melhores práticas de gestão, designadamente quanto à transparência e à legalidade". "Nos processos de fiscalização da Autoridade Tributária que apresentam divergências de entendimentos, como acontece com a generalidade dos recursos empresariais, da nossa parte convictos da nossa posição, é confiada à justiça portuguesa a sua decisão final", concluiu a empresa. O jornal garante que o processo seguiu para tribunal arbitral.

O empreendimento foi lançado pela Inland em 2007 e anunciado como um investimento turítiso de 220 milhões de euros – foi classificado como tendo interesse nacional mas o relatório e contas de 2016 do FIMES não dá detalhes sobre o andamento do projecto.