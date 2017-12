O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho assegurou hoje que o serviço de urgência está "a funcionar regularmente, dentro do expectável para o período do ano", e que os "tempos-alvo de espera estão a ser cumpridos".

Num comunicado divulgado na sequência de notícias dando conta de problemas no serviço de urgência deste hospital, o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho admite que "neste período" o "afluxo de doentes às urgências é maior, com grande predominância de doentes idosos com problemas respiratórios graves", mas recusa anomalias no funcionamento do serviço.

"Os médicos e enfermeiros das equipas do Serviço de Urgência estão a dar a melhor resposta, num esforço extraordinário que apenas demonstra o seu elevado profissionalismo e dedicação. O Serviço de Urgência encontra-se a funcionar regularmente, dentro do expectável para o período do ano", garante o hospital.