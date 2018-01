Para responder ao pico da gripe, trinta e cinco centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horário alargado durante a semana até finais de Janeiro. Também mais mais unidades de saúde vão estar abertas ao fim-de-semana.A informação foi dada esta sexta-feira pelo presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo que apresentou o "reforço dos centros de saúde", tendo em conta o período de Inverno e o pico da gripe que se espera.Além dos 35 centros de saúde, que vão estar abertos até às 22h00 durante os dias de semana, estarão 47 unidades a funcionar ao sábado e 37 ao domingo.A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo estima que o alargamento de horários vigore até 28 de Janeiro, indicando que vai publicar a listagem dos centos de saúde com horário alargado no seu site da Internet.