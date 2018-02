O homem encontrado morto este sábado de manhã na barragem de Pedrógão, localizada no rio Guadiana, na zona da herdade da Insua, no concelho de Serpa, Beja, é de nacionalidade romena, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, o homem, de 43 anos, que estava há pouco tempo na região, não era visto há três semanas, de acordo com um amigo, mas não havia qualquer participação do seu desaparecimento às autoridades.O corpo foi transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.O alerta para a ocorrência registada na freguesia de Pias, de acordo com a GNR, foi dado por um popular, cerca das 09:40, tendo indicado que o corpo do homem estava na água, envolvido em redes de pesca.A fonte daquela força de segurança indicou ainda que o corpo foi resgatado da água pelos bombeiros.A investigação da ocorrência passou para a alçada da Polícia Judiciária.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, foram mobilizados para o local operacionais e um veículo e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários de Moura, além da GNR.