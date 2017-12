ONU diz que mais de 1,5 milhões dos emigrantes portugueses estão na Europa.



As Nações Unidas (ONU) dizem que mais de 1,5 milhões dos emigrantes portugueses estão num país da Europa. Há ainda mais cerca de 700 mil emigrantes fora de território Europeu. Ao todo são cerca de 2,2 milhões de portugueses que são emigrantes.



Segundo as estimativas da ONU no relatório estatístico de 2017, são, no total, 2.266.735 os portugueses emigrados pelo mundo fora.



A tendência é de diminuição do número de saídas do país, rondando agora as cem mil por ano. As imigrações para Brasil, Venezuela e EUA têm vindo a diminuir. Cada vez mais portugueses escolhem destinos europeus para emigrar.



A maior comunidade emigrante portuguesa está em França. Reino Unido, Suíça e Alemanha são também países bastante populares entre os emigrantes vindos de Portugal.



"Há um crescimento em Espanha e Bélgica, mas ainda ficam longe. Na Suíça há uma redução grande de entradas. Poderá ter que ver com o facto de, além da construção, empregar muitos emigrantes no setor do turismo e Portugal oferecer agora, nesse sector, mais emprego", aponta Rui Pena Pires, em declarações ao Diário de Notícias.

Contabilizando a população nacional residente em Portugal (cerca de dez milhões) com os emigrantes, a estimativa supera os 12 milhões de portugueses, excluindo luso-descendentes.



Segundo os documentos mais recentes, a maioria dos emigrantes não tem muitas qualificações: "Os não licenciados ainda são maioritários na emigração. Em França, Portugal é o primeiro país de origem dos emigrantes, mas é apenas o décimo em número de licenciados, atrás da Turquia, por exemplo. As últimas estatísticas conhecidas do Reino Unido apontam para 30% dos portugueses com licenciatura. É óbvio que o número de licenciados aumentou muito e isso reflecte-se na emigração mas não se pode dizer que seja dominante", assegura Rui Pena Pires que garante ainda que cada vez menos portugueses procurar África para emigrar.



Apesar desta estimativa, vários investigadores falam que contabilizando todos os portugueses espalhados pelo mundo, a diáspora, chegam aos 15 milhões, no total.



O número de migrantes internacionais - a designação usada pela ONU - supera os 258 milhões, a nível global. Maior parte dos emigrantes, cerca de 106 milhões, é originária da Ásia, enquanto os Estados Unidos da América lidera como a nação que mais emigrantes acolheu, à volta de 50 milhões. NO mesmo relatório conclui-se que 20 países do mundo concentram 67% dos emigrantes.