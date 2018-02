Esta sexta-feira o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional exigiu a demissão do director-geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Hoje também, os profissionais do sector realizaram uma uma vigília em Lisboa contra a entrada em vigor do novo horário.No passado sábado, os problemas vividos no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) durante os horários de visitas levaram os reclusos a provocar distúrbios no interior da prisão. A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai reunir-se com três sindicatos na próxima segunda-feira, 19.Mas afinal, porque protestam os guardas e o que está em causa? Areuniu oito questões para lhe explicar toda a polémica:

1. Porque protestam os guardas prisionais?

Os guardas prisionais têm-se manifestado contra a implementação do novo horário de trabalho, que está em vigor desde 2 de Janeiro em seis estabelecimentos prisionais do País.

2. Quais as alterações aos horários?

Com o novo horário, os guardas prisionais têm de estender o seu horário entre as 16h00 e as 19h00 de cinco em cinco semanas, segundo explicou a ministra da Justiça, no Parlamento.

3. Qual a posição do Governo?

Para a governante, o regime de oito horas e repartido por três turnos é mais "humano", "correcto" e "adequado" em relação ao que vigorava anteriormente.

4. O que exigem os sindicatos?

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) exigiu, esta sexta-feira, a demissão do director-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, e acusaram-no de pôr em causa a segurança das prisões e de impôr um horário de trabalho. O presidente do Sindicato, Jorge Alves, diz que Manata está a obrigar os guardas prisionais a prolongar o horário de trabalho além das oito horas diárias.

5. Porque só há complicações entre as 16h00 e as 19h00?

Nestas três horas realizam-se as visitas ao reclusos e começam a ser servidas as refeições. No passado sábado, dia em que se deram os distúrbios no Estabelecimento Prisional de Lisboa, os prisioneiros viram a hora das visitas ser reduzida em meia hora, o que motivou os protestos. Existiram também constrangimentos na parte da enfermaria.

6. O que aconteceu no Estabelecimento Prisional de Lisboa?

Fonte ligadas ao estabelecimento prisional garantiram que os reclusos partiram caixotes do lixo, deitaram comida para o chão e vandalizaram o refeitório durante a hora de jantar, tendo sido necessário chamar um grupo de intervenção policial dos serviços prisionais.