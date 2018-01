Contudo, a directora-geral de Saúde diz que "há que desmistificar a gravidade da gripe A", que agora é "uma gripe absolutamente normal". "Foi grave em 2009 quando apareceu, agora é um vírus igual aos outros residentes que circulam na natureza", disse Graça Freitas.



A responsável explicou ainda que há vários outros vírus em circulação, que provocam "as habituais constipações" e doenças infecciosas respiratórias.



Pico da epidemia já terá sido atingido

O pico da epidemia de gripe já terá sido atingido, tendo a actividade gripal tendência a decrescer nas próximas semanas. No entanto, existe "pressão" na procura de cuidados de saúde, reforçou Graça Freitas.



"Teremos na maior parte das regiões e na maior parte do país atingido já o pico e estaremos na situação de decrescer a actividade gripal e essa é apesar de tudo uma boa notícia", disse a directora-geral de Saúde.



Graça Freitas afirmou, no entanto, que "continua a haver pressão" nos internamentos, na procura de cuidados de saúde, quer urgências, quer cuidados de saúde primários, quer a Linha de Saúde 24.



"Parece que a pior fase do inverno já terá passado. Vamos esperar, de qualquer maneira, pelas próximas semanas. O vírus da gripe é traiçoeiro, pode ainda sofrer alguma alteração, as temperaturas podem ainda descer e pode haver algum fenómeno estranho. Se não houver fenómenos estranhos tenderemos para a normalidade", concluiu.

Nas primeiras três semanas do pico da gripe morreram mil pessoas, "o que é normal para a actividade gripal" registada, segundo a directora-geral de Saúde, Graça Freitas. Este é um número bastante mais baixo que o do ano passado, em que se registaram cinco mil mortes."Em impacto na mortalidade esta época não foi uma época de grande gravidade", disse Graça Freitas.Segundo dados do último boletim de vigilância epidemiológica da gripe, na semana entre 8 e 14 de Janeiro houve 10 casos de internamento em cuidados intensivos reportados pelas unidades hospitalares. Na maioria dos casos, ocorreu devido ao vírus da gripe de tipo A.