O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, revelou esta terça-feira que o Governo está a rever as regras aplicadas aos militares responsáveis pela guarda de material de guerra, ponderando o uso de "força letal".Azeredo Lopes revelou ainda que o Ministério está a avaliar "questão de saber quais são os meios de defesa alocados a quem tem à sua guarda armamento militar e de guerra", quando questionado pelo deputado do CDS-PP João Rebelo."Em que condições se pode recorrer à força, até à força letal, está em discussão, ainda no interior da Defesa Nacional e por impulso do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, a possibilidade de olhar com mais realismo para aquelas que podem ser limitações excessivas neste plano", declarou.O ministro da Defesa recusou a ideia, que disse estar a ser propagada nos meios "jornalísticos e políticos", de que "nada se sabe" sobre o furto de Tancos, divulgado no final de Junho do ano anterior pelo Exército. "Já se sabe muitíssima coisa, já se sabe porque é que aconteceu, já se saber que há décadas que havia uma incúria que nos responsabiliza a todos relativamente a uma questão que dizia respeito a uma das funções primordiais das Forças Armadas", disse.Futuramente, acrescentou, "não podem faltar recursos financeiros para a segurança do material militar à guarda das Forças Armadas". O ministro desafiou "quem quiser a dizer que os furtos não poderiam ter ocorrido no passado" e, defendeu, "a fava saiu ao atual titular da pasta como podia ter calhado a outro titular".Azeredo Lopes sustentou que "hoje está documentalmente demonstrado da ausência de investimentos credíveis e sérios na questão da segurança dos paióis nacionais, paiolins e instalações militares".