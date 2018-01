O Governo português já pagou mais uma parcela do empréstimo ao Fundo Monetário Internacional (FMI), no total de 831 milhões de euros, a "'tranche' mais cara do empréstimo" pela taxa de juro praticado, divulgou esta quarta-feira o Executivo liderado por António Costa.O Ministério das Finanças informa, em comunicado, que a parcela foi paga antecipadamente, já que correspondia ao período entre Maio e Junho de 2021. "A operação permite amortizar a última 'tranche' do empréstimo com a taxa de juro mais elevada (spread de 400 pontos base) e esgota, assim, a segunda autorização para pagamentos antecipados", acrescenta a tutela.Segundo o executivo, 83% do empréstimo ao FMI já foi liquidado, faltando pagar 4,53 mil milhões de euros. Acresce que, "passando o valor da dívida a ser inferior a 187,5% da quota portuguesa na instituição internacional, o spread da taxa de juro baixa para 100 pontos base", refere o Ministério das Finanças.Desde Novembro de 2015, altura que o executivo liderado pelo socialista António Costa tomou posse, "as poupanças directas em juros ascendem a cerca de 864 milhões de euros", destaca a nota.Adiantando que está a ser equacionada uma nova autorização para pagamentos antecipados, o Governo conclui que o valor total reembolsado é "um marco para a gestão das contas públicas pós-programa de Assistência Económica e Financeira, ao contribuir para a redução do custo de financiamento do Estado e para a melhoria da sustentabilidade da dívida soberana".