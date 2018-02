Governo identificou 9.852 zonas onde é obrigatório fazer limpezas

A fiscalização da GNR começa a 15 de Março, embora alguns agentes já estejam a proceder à inspecção.

De acordo com uma lista elaborada pelo Governo, foram já definidas as áreas em que a limpeza de matos será prioritária, em 2018. Ao todo, foram identificados 9.852 locais em que a gestão dos terrenos não pode falhar.



O documento, a que o Jornal de Notícias teve acesso indica que o Ministério da Administração Interna (MAI) dividiu as zonas em dois tipos, dependendo da prioridade. 6.407 estão identificadas como de "prioridade I" e 3.445 são de "prioridade II".



Viseu (668), Faro (659) e Vila Real (460) são os distritos com mais zonas de prioridade I e a fiscalização da GNR será mais apertada nestes terrenos e começa já a 15 de Março. Caso os requisitos de limpeza não sejam cumpridos, os incumpridores serão multados e as câmaras municipais irão limpar os ditos terrenos e imputar os custos. As autarquias devem também estabelecer prioridades.



A GNR já começou um trabalho de vistoria nestas áreas, apesar de ainda haver um tempo para os proprietários realizarem a limpeza imposta. As limpezas devem ser feitas, no máximo, até ao final de Abril.



O valor das coimas aos proprietários singulares varia entre os 140 euros e os cinco mil euros. O presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, já avisou o Governo de que os autarcas não aceitam que lhes seja imposto o "ónus criminal, civil e financeiro" da não limpeza dos terrenos.