A GNR deteve 27 pessoas pelo crime de incêndio florestal em Janeiro e Fevereiro, uma situação que reforça a necessidade de apostar na prevenção, afirmou hoje o ministro da Administração Interna.Os dois primeiros meses do ano foram muito secos e, por todo o país verificou-se um número muito elevado de incêndios florestais."A GNR, em Janeiro e Fevereiro, realizou 27 detenções por incêndio florestal. Estas características um pouco anómalas devido às alterações climáticas obrigam-nos a estar bastante mais preparados na certeza de que não sabemos antecipar, mas temos que estar o melhor preparados possível para o verão e isso só se pode fazer no inverno e na primavera", afirmou Eduardo Cabrita em Vila Real, à saída de uma reunião com os autarcas da região Norte, forças de segurança e representantes dos proprietários florestais.Questionado sobre as queixas dos autarcas e proprietários sobre os prazos alegadamente curtos para cumprir a limpeza dos terrenos, Eduardo Cabrita disse que, até ao final de maio, "é o tempo possível"."Tudo o resto pode ser aperfeiçoado. Estamos já a fazer muito, vamos fazer bastante até ao próximo verão e no final do verão tiraremos conclusões para que possamos no futuro fazer melhor", salientou.