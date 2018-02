Função Pública agenda manifestação nacional para 16 de Março

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública anunciou hoje uma manifestação nacional para 16 Março, em Lisboa, para exigir aumentos salariais de 4%

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública anunciou hoje uma manifestação nacional para 16 Março, em Lisboa, para exigir aumentos salariais de 4% ainda este ano e não descartou a hipótese de avançar para uma greve.



O anúncio foi feito pela dirigente da Frente Comum, Ana Avoila, à saída de uma reunião no Ministério das Finanças com a secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca.



Ana Avoila começou por dizer que "a pressão que se fez nestes últimos tempos" sobre o Governo tem dado frutos, referindo-se às progressões dos assistentes operacionais, que, tal como a estrutura sindical reivindicava, vão subir para o quarto escalão e não para o terceiro, disse.



"Mas não queremos ficar por aqui. O Governo não responde à proposta de aumentos salariais e portanto vamos à luta. Já marcámos uma semana de luta de 12 a 23 de Março [...] e uma manifestação nacional para 16 de Março para todos os trabalhadores manifestarem o seu descontentamento e exigirem aumentos de salários e carreiras dignas", anunciou Avoila.



A dirigente da estrutura afecta à CGTP lembrou o crescimento da economia, dizendo não perceber por que motivo os trabalhadores não têm direito a aumentos ainda em 2018.



"Não vamos desarmar", assegurou a sindicalista, acrescentando que "a miséria de descongelamento de progressões remuneratórias não chega" e que a Frente Comum vai insistir numa actualização salarial de 4% ainda este ano.



"Rapidamente o Governo arranja uma provisão onde os vai encontrar e, se não o fizer, vai sofrer as consequências", avisou ainda a sindicalista, afirmando que "não está afastada a hipótese de uma greve" se o Governo insistir em não dar aumentos aos funcionários públicos.